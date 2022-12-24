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Нова загроза з Білорусі: трьом батальйонам наказали висунутись до кордону України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нова загроза з Білорусі: трьом батальйонам наказали висунутись до кордону України
В Білорусі тривають навчання та раптова перевірка військ
фото з відкритих джерел

Наєв перевірив готовність підрозділів відбивати можливе вторгнення з Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що Наєв перевірив готовність підрозділів з відбиття можливого нападу агресора на північному напрямку з території Республіки Білорусь.

«Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами», – поінформував командувач.

Заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території Білорусі, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

«На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України», – заявив Наєв.

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: ворог росія окупанти Олександр Лукашенко Міноборони Україна Херсон президент Сергій Наєв озброєння населення Кирило Буданов Білорусь

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