Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах

Росіяни необережно курять і до них приходить бавовна

У країні-агресорці масово горять заводи військово-промислового комплексу

У країні-агресорці Росії дедалі частіше палають заводи військово-промислового комплексу. Пропонуємо добірку найяскравіших і найхарактерніших надзвичайних подій у РФ за декілька останніх місяців.

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21 квітня

Зайнявся Дмитрівський хімзавод у місті Кінешма, який є найбільшим виробником бутилацетату та промислових розчинників. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Також стало відомо про двох постраждалих.

В Кінешмі це найбільша пожежа на промисловому об'єкті за останні роки.

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Цього ж дня у Твері вогонь спалахнув у науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони. Семеро людей загинули, 27 постраждали. Загалом площа пожежі у будівлі сягнула 1,5 тис. кв. м. Загоряння виникло на другому поверсі будівлі, проте вогонь швидко поширився по дерев’яних перекриттях та охопив три верхні поверхи з чотирьох.

Представник швидкої допомоги Твері повідомляв про 20 потерпілих. За інформацією екстрених служб, деякі постраждалі надихалися димом, багато людей отримали травми, вистрибуючи з вікон будівлі.

29 квітня

У Кургані стався вибух і розпочалася пожежа на фармпідприємстві «Синтез». Завод вважається лідером із виробництва антибіотиків, насамперед для госпітального сегменту. У результаті вибуху частина будівлі обвалилася.

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17 травня

Вогняна НП сталася на хімзаводі «Геопласт» у місті Бердськ, на відстані понад 3,5 тис. км від українського кордону. Підприємство займається виготовленням виробів із поліетилену. Горіли офісні приміщення, виробничі потужності та склади.

8 червня

Під Москвою горів склад Загірського оптико-механічного заводу, де виробляється військова оптика для російської армії – від біноклів до оптичних прицілів.

В подмосковном Сергиевом Посаде кто то неудачно покурил на складе Загорского оптико-механического завода. pic.twitter.com/9jxLx8l9JK — Evil Tambov Cat (@SingerBaritone) June 8, 2022

22 червня

У Ростовській області спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить «Ангарській нафтохімічній компанії», яка є частиною «Роснафти». Він розташований у передмісті Іркутська.

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В результаті двоє людей загинули, ще четверо було поранено, а на заводі виникла пожежа на площі 2500 кв. м. МНС назвало можливою причиною вибуху загазованість систем технологічної установки.

14 листопада

Зайнявся Подільський електромеханічний завод під Москвою. Випускав електрогідравлічні та гідравлічні системи для потреб військово-промислового комплексу Росії.

27 листопада та 15 грудня

В Ангарську сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Вона повторилася сьогодні, 15 грудня. Внаслідок пожежі двоє людей загинули, ще четверо поранено.

9 грудня

У Барнаулі запалав Алтайський шинний комбінат, який виробляв «взуття» для військової техніки.

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12 грудня

Сильна пожежа сталася на заводі із виробництва синтетичного каучуку у місті Нижньокамську у Татарстані.

13 грудня

У Пітері спалахнув завод «Зірка», що виробляє дизельні двигуни, у тому числі для військово-морських сил Росії.

Нагадаємо, також нещодавно в державі-терористці Росії прокотилася хвиля пожеж у гіпермаркетах та торгових центрах. Відомі українці висловили припущення, що пожежі виникли невипадково, а власники-росіяни планують отримати немалі виплати від страхових компаній.