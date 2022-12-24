Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть

Альона Боженко
glavcom.ua
Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік
фото ілюстративне

Наступного року на військові збори планується призвати дев'ять тисяч військовозобов'язаних

Наступного року до лав білоруської армії призвуть близько 9 тис. запасників. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За словами представника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС Білорусі Олександра Шальпука, всього у 2023 році на військові збори планується призвати дев'ять тисяч військовозобов'язаних, які перебувають у запасі.

Така сама кількість запасників пройшла через різні збори й у 2022 році. За словами Шальпука, загальна кількість залучених на збори (дев'ять тисяч) залишається незмінною в останні роки.

Зазначимо, що так званий міністр оборони Білорусі Хренін у жовтні заявляв, що за останні 20 років через мобілізаційні збори пройшли 130 тисяч осіб. Це 6500 осіб на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Російської Федерації наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. Не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.

Теги: міністр військові мобілізація Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня
Кремль заборонив російським ЗМІ писати про мобілізацію
Сьогодні, 16:46
Глава російської церкви підтримує війну, та не хоче йти гарматним м'ясом
Мобілізація попів. Патріарх Кирило вимолює у Путіна поблажку 
Вчора, 10:42
Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами
Ядерні погрози та мобілізація. Путін виступив із новими заявами
21 грудня, 14:34

Соціум

Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
У Сербії відбулась акція протесту проти війни в Україні (фото)
У Сербії відбулась акція протесту проти війни в Україні (фото)
Розстріл курдів у Парижі: місто охопили протести
Розстріл курдів у Парижі: місто охопили протести
Кремлівські пропагандисти взялися погрожувати війною черговій країні
Кремлівські пропагандисти взялися погрожувати війною черговій країні
У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)
У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)
У Росії згорів будинок для людей похилого віку. Загинули понад 10 осіб (відео)
У Росії згорів будинок для людей похилого віку. Загинули понад 10 осіб (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
27K
Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру»
15K
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
11K
Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут
11K
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Сьогодні, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту