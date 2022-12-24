Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть

У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік

Наступного року на військові збори планується призвати дев'ять тисяч військовозобов'язаних

Наступного року до лав білоруської армії призвуть близько 9 тис. запасників. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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За словами представника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС Білорусі Олександра Шальпука, всього у 2023 році на військові збори планується призвати дев'ять тисяч військовозобов'язаних, які перебувають у запасі.

Така сама кількість запасників пройшла через різні збори й у 2022 році. За словами Шальпука, загальна кількість залучених на збори (дев'ять тисяч) залишається незмінною в останні роки.

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Зазначимо, що так званий міністр оборони Білорусі Хренін у жовтні заявляв, що за останні 20 років через мобілізаційні збори пройшли 130 тисяч осіб. Це 6500 осіб на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Російської Федерації наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. Не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.