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    У світі

    У Білорусі на мітинг за інтеграцію з Росією ніхто не прийшов

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    Організації, що підтримують Союзну державу і інтеграцію Білорусі з Росією, звернулися до Адміністрації президента з проханням посприяти в отриманні дозволу на проведення мітингу від Мінського міськвиконкому - У Білорусі на мітинг за інтеграцію з Росією ніхто не прийшов
    Організації, що підтримують Союзну державу і інтеграцію Білорусі з Росією, звернулися до Адміністрації президента з проханням посприяти в отриманні дозволу на проведення мітингу від Мінського міськвиконкому

    За даними видання, акцію передумали проводити через відмову Мінського міськвиконкому

    Проросійські організації Білорусі відмовились від проведення в Мінську мітингу в підтримку інтеграції з Росією.

    Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

    За словами одного з організаторів акції, що не відбулася, – голови громадського об’єднання «Безсмертний полк» Валерія Драко, – організації, що підтримують Союзну державу і інтеграцію Білорусі з Росією, звернулися до Адміністрації президента з проханням посприяти в отриманні дозволу на проведення мітингу від Мінського міськвиконкому. Проте в Адміністрації порадили звернутися до міськвиконкому ще раз, а міська влада заявила, що по закону заявка про масовий захід має бути подана щонайменше за 10 днів до акції.

    «У нас не було 10 днів, ми це розуміли одразу, тому й звернулися до адміністрації президента. Але якщо там так відповіли... Ми перегоріли, це раз. Ми побачили, що ДУВС попередило про небезпеку масових заходів, – це два. Якщо виводити народ – це підставляти його. Якщо в опозиції є гроші на оплату штрафів тих, кого потім засудять, то у нас немає. Тому ми вирішили відмовитися від проведення акції», – сказав Драко.

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    Нагадаємо, 7 грудня Олександр Лукашенко та Володимир Путін не змогли досягти домовленостей за результатами п’ятигодинних переговорів у Сочі про поглиблену інтеграцію Білорусі та Росії.

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