СІЗО для Лукашенка

Лукашенко отримає від Європи своє СІЗО

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Это с Путиным такое не пройдёт, потому что ядерная держава и всё такое. С Путиным нужно всё же разговаривать, «поддерживать диалог», хотя уже никто, практически, с ним разговор не ведёт, никуда он не ездит – и не потому, что он в своём бункере сидит, а потому что говорить не хочет. Всё, что говорит – нас там не было, мы ничего не делали, Крым наш, ну и так далее. Поэтому, мир реагирует на это самым дешёвым и безопасным для себя способом – санкциями. Вот их опять для России продлили. Как мудро когда-то сказал Медведев на заседании правительства «нужно готовится к тому, что санкции навсегда», Да, Дмитрий Анатольевич, навсегда. Под «навсегда нужно понимать ваше с Путиным присутствием на политическом поле, а там Запад посмотрит. Но для Путина, если только он какую-то новую войну не учудит, или еще кого не отравит, персональных санкций вводить не будут.

Другое дело Лукашенко. Это, конечно, человек удивительный. Он идёт в СИЗО – давайте назовем это тюрьмой, потому что, по сути, это именно так, и ведет там четырехчасовую беседу о будущей конституции с оппозицией, которая в этой тюрьме сидит. И тут же, на улице, его ребята без знаков отличия, с особой жестокостью избивают протестующих. Это так Александр Григорьевич строит новую демократическую Беларусь.



Но, как говориться, всяк сверчок знай свой шесток. И вот Европа заявляет о персональных санкциях против Лукашенко, «если не увидит улучшения ситуации в Беларуси». Думаю, что не увидит, ибо беседу о новой конституции с заложниками в СИЗО и мочилово на улицах, выдать за улучшение не получится. Поэтому, на моей памяти впервые, против лидера страны из бывшего СССР будут наложены персональные санкции. Вот так он и будет сидеть в своём дворце, встречаться с Путиным и прочими лидерами из того же бывшего СССР. Вон Эмомали Рахмон правит Таджикистаном 28 лет и уже в пятый раз объявлен президентом. Прошёл путь от электрика до «лидера нации». Так и Лукашенко – от председателя колхоза до президента. Рахмон написал себе 90%, Лукашенко – 80%. Только не рассчитал Лукашенко, что Беларусь – это всё же европейская страна – еще вчера протестующие дарили ОМОНовцам цветочки, а сегодня те же цветочки полетели им в головы. Причем, цветочки в тяжёлых цветочных горшках – вот так предложение дружбы в мгновение превращается в оружие пролетариата. В ответ, как пишут агентства, протестующих начали травить газом и стрелять.



Говорят, что любая история сперва выглядит как трагедия, а потом как фарс. Но есть и третья сторона – когда история заканчивается, она становится, собственно, предметом истории, исторической науки. И я не сомневаюсь, что в университетах, в каком-нибудь разделе «постсоветские диктатуры и их гибель», еще будут изучать феномен Лукашенко, как лидера, который пытался повернуть историю и само время вспять – от демократии к феодализму. И как цивилизованный мир загнал его в клетку. Конечно, можно раз в год ездить к Путину или к Рахмону. Но, в конце концов, Лукашенко сейчас получит от Европы свое СИЗО – только оно в президентском дворце. Но суть не меняется, просто у этого СИЗО вид побогаче.

Джерело: Эхо Москвы

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