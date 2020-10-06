У Бішкеку загасили пожежу в парламенті: будівля розгромлена



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Кабінети і зал засідань «Білого дому» розгромлені, з них зникли комп’ютери, в дверях розбите скло Фото:24.kg

Активісти почали зачищати поверхи від присутніх, щоб запобігти подальшому розгрому будівлі

У столиці Киргизії загасили пожежу у будівлі захопленого протестувальниками парламенту, він розгромлений.

Про це повідомляє 24.kg.

Нагадаємо, після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

Зазначається, що кабінети і зал засідань «Білого дому» розгромлені, з них зникли комп’ютери, в дверях розбите скло.

На багатьох поверхах зі стелі тече вода після гасіння пожежі.

Активісти почали зачищати поверхи від присутніх, щоб запобігти подальшому розгрому будівлі і почати прибирання. Вони намагаються блокувати входи, але деяким людям вдається пройти всередину.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.