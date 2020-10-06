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    Суспільство

    У Бішкеку протестувальники звільнили експрезидента Атамбаєва з СІЗО: відео

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    Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня - У Бішкеку протестувальники звільнили експрезидента Атамбаєва з СІЗО: відео
    Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня

    Алмазбека Атамбаєва випустили з будівлі Держкомітету національної безпеки

    Протестуючі в Бішкеку звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

    Про це повідомляє АКИpress.

    Політик вийшов на свободу після переговорів групи демонстрантів з керівництвом Державного комітету національної безпеки (ДКНБ).

    «Алмазбека Атамбаєва о 4:30 6 жовтня випустили з будівлі Держкомітету національної безпеки. Він виходить до мітингувальників», - йдеться в повідомленні.

    Раніше протестувальники захопили будівлю парламенту. Після цього вони прорвалися на територію ДКНБ і зажадали випустити Атамбаєва. Він був арештований в серпні 2019 року і з тих пір утримувався в СІЗО ДКНБ.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.

    вибори СІЗО Киргизстан влада
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