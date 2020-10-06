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    Протести в Киргизстані: опозиція хоче сформувати новий уряд

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    Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня - Протести в Киргизстані: опозиція хоче сформувати новий уряд
    Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня

    Опозиція вимагає проведення народних виборів

    Політичні партії Киргизстану, які програли на парламентських виборах, планують сформувати народний уряд і обрати нового прем'єр-міністра.

    Про це заявив на мітингу лідер опозиційної партії Ата-Мекен (Батьківщина) Жанар Акаєв, повідомляє Радіо Азаттык.

    «Завтра потрібно призначити нового прем'єр-міністра і народний уряд. Другий етап – проведення народних виборів», – сказав він.

    Як повідомляє Інтерфакс, кандидат у депутати від Ата-Мекена Тілек Токтогазієв заявив, що «три провладні партії (Бірімдік, Мекен Киргизстан і Киргизстан – ред) не повинні бути допущені до влади».

    «Члени цих партій не повинні займати будь-яких посад у майбутньому», – сказав він.

    Радіо Азаттык також повідомляє, що кандидат в депутати від партії Бутун Киргизстан Омурбек Суваналієв заявив, що вже заступив на посаду заступника секретаря Ради безпеки республіки і вже почав вживати заходів щодо контролю громадської безпеки та порядку.

    «У мене немає інформації про те, де зараз перебуває президент. Але як заступник секретаря Радбезу я легітимно веду зараз роботу цього органу. На даний момент я координую сферу правопорядку і безпеки», – цитує видання Суваналієва.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.

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