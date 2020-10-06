Протести в Киргизстані: опозиція хоче сформувати новий уряд



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Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня

Опозиція вимагає проведення народних виборів

Політичні партії Киргизстану, які програли на парламентських виборах, планують сформувати народний уряд і обрати нового прем'єр-міністра.

Про це заявив на мітингу лідер опозиційної партії Ата-Мекен (Батьківщина) Жанар Акаєв, повідомляє Радіо Азаттык.

«Завтра потрібно призначити нового прем'єр-міністра і народний уряд. Другий етап – проведення народних виборів», – сказав він.

Як повідомляє Інтерфакс, кандидат у депутати від Ата-Мекена Тілек Токтогазієв заявив, що «три провладні партії (Бірімдік, Мекен Киргизстан і Киргизстан – ред) не повинні бути допущені до влади».

«Члени цих партій не повинні займати будь-яких посад у майбутньому», – сказав він.

Радіо Азаттык також повідомляє, що кандидат в депутати від партії Бутун Киргизстан Омурбек Суваналієв заявив, що вже заступив на посаду заступника секретаря Ради безпеки республіки і вже почав вживати заходів щодо контролю громадської безпеки та порядку.

«У мене немає інформації про те, де зараз перебуває президент. Але як заступник секретаря Радбезу я легітимно веду зараз роботу цього органу. На даний момент я координую сферу правопорядку і безпеки», – цитує видання Суваналієва.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.