У Болівії автобус із пасажирами впав у гірську ущелину

У результаті ДТП у Болівїі загинули 11 людей

На сході Болівії 30 грудня пасажирський автобус упав у гірську ущелину, в результаті чого щонайменше 11 осіб загинули та 28 дістали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

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Трагедія сталася в районі Ель-Мірадор у провінції Мануель Марія Кабальєро перед світанком у п'ятницю.

Автобус прямував до міста Сайпіна з міста Санта-Крус, і вийшов у рейс у четвер. У салоні автобуса перебували 39 пасажирів.

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Деякі з постраждалих розповіли місцевим ЗМІ, що автобус кілька разів перекинувся на дорозі, коли впав в ущелину. При цьому декілька людей вилетіли із салону.

Поранених госпіталізували, причини ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, поблизу міста Чженчжоу у Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року. В аварію на автомагістралі потрапило понад 200 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Загинули двоє людей, ще вісім осіб травмовано.