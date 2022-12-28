У Китаї на трасі зіткнулися понад 200 авто (фото, відео)
Внаслідок аварії загинула одна людина, ще кілька десятків отримали травми
У масштабній ДТП поблизу міста Чженчжоу у Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року. В аварію на автомагістралі потрапило понад 200 автомобілів. Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що внаслідок аварії загинула одна людина, ще кілька десятків отримали травми. Причиною аварії став сильний туман.
На відео видно, що машини місцями вишикувалися в два поверхи – одні машини опинилися на даху інших.
На місце ДТП прибули 13 пожежних екіпажів. 11 людей були заблоковані у своїх автомобілях.
Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Загинули двоє людей, ще вісім осіб травмовано.
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