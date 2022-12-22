Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду
За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тис.
фото: wikipedia.org

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти народного депутата Олександра Трухіна, який прославився спробою підкупу патрульних поліцейських після ДТП. Про це повідомляє пресслужба САП.

У серпні 2021 року нардеп пропонував правоохоронцям хабар у розмірі 150 000 невизначених грошових одиниць за безперешкодне залишення місця ДТП. Прізвища депутата в пресслужбі САП не називають, але надані деталі дозволяють зʼясувати, що це саме Трухін.

«7 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України», – нагадали в прокуратурі.

Трухін обвинувачується за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 (17 000 грн) до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Аварія за участі депутата «Слуги народу» трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Нагадаємо,  на початку лютого було оприлюднене  відео з ДТП за участі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Читайте також: ДТП за участю нардепа Трухіна. ДБР показало свої відеодокази
Теги: прокуратура ДТП суд хабар слідство САП аварія партія Слуга народу відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП
НАБУ завершило слідство у справі нардепа Трухіна
28 вересня, 19:50
Нардеп Олександр Трухін (на фото справа) намагався втекти з місця ДТП у ліс
150 тис. від депутата Трухіна. НАБУ знає, хто знищив ключовий доказ?
3 жовтня, 09:58
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
20 вересня, 15:00

Події в Україні

Як Росія планує воювати далі: аналітика на 2023 рік
Як Росія планує воювати далі: аналітика на 2023 рік
ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду
ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду
Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина 
Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина 
Заперечував злочини РФ у Бучі: римо-католицький священник отримав підозру
Заперечував злочини РФ у Бучі: римо-католицький священник отримав підозру
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
33K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
8242
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8167
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8002
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6375
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту