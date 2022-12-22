ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тис.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти народного депутата Олександра Трухіна, який прославився спробою підкупу патрульних поліцейських після ДТП. Про це повідомляє пресслужба САП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У серпні 2021 року нардеп пропонував правоохоронцям хабар у розмірі 150 000 невизначених грошових одиниць за безперешкодне залишення місця ДТП. Прізвища депутата в пресслужбі САП не називають, але надані деталі дозволяють зʼясувати, що це саме Трухін.

«7 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України», – нагадали в прокуратурі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трухін обвинувачується за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 (17 000 грн) до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Аварія за участі депутата «Слуги народу» трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Нагадаємо, на початку лютого було оприлюднене відео з ДТП за участі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.