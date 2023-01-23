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Бразилія та Аргентина планують створити спільну валюту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бразилія та Аргентина планують створити спільну валюту
Президент Аргентини Альберто Фернандес (ліворуч) із новообраним президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою
фото: AP Photo / Andre Penner

Таке рішення може змінити регіональну торгівлю та зменшити залежність від долара США

Бразилія та Аргентина починають розробку спільної валюти. До ініціативи запрошують долучитися й інші країни Латинської Америки. Про це пишуть Reuters та FT.

За даними ЗМІ, Бразилія та Аргентина, дві найбільші економіки Південної Америки, обговорять цей план на саміті в Буенос-Айресі цього тижня.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та лідер Аргентини Альберто Фернандес опублікували спільну статтю, де пояснили, що мають намір усунути перешкоди для торгівлі, спростити та модернізувати правила та заохочувати використання місцевих валют.

Ми також вирішили продовжити обговорення спільної південноамериканської валюти, яка може використовуватися як для фінансових, так і для торгових потоків, зменшуючи операційні витрати та нашу зовнішню вразливість.

За даними FT, Бразилія пропонує назвати спільну валюту sur («південь» з іспанської). Вона могла би стимулювати регіональну торгівлю та зменшити залежність від долара США. Спершу така валюта може курсувати паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

До своєї ініціативи Бразилія та Аргентина запропонують долучитися іншим країнам Латинської Америки.

До того ж міністр економіки Аргентини Серхіо Масса розповів, що спершу буде ухвалене рішення почати вивчення параметрів, необхідних для спільної валюти, що включає від фіскальних питань до розміру економіки та ролі центральних банків.

Я не хочу створювати помилкові очікування [...] це перший крок на довгому шляху, який має пройти Латинська Америка.

Раніше повідомлялося, що президент Бразилії ознайомився зі ситуацією в Україні. Лула сказав, що його країна бажає «миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту»: представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії.

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Теги: Бразилія Аргентина

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