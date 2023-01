Бунт у США, заколот у Бразилії… Прихована війна Путіна

«Якщо Росія на вашому боці, то ви, чорт забирай, не на правильному боці»

Згідно з аналізом, проведеним виданням Byline Supplement, Росія знає, що не може перемогти на полі бою із Заходом, тому діє таємно, намагаючись довести, що ліберальні демократії зазнають краху.

«Вони знають, що не можуть іти на війну відкрито, – заявив Кейр Джайлз, автор праці «Війна Росії з усіма» (Russia’s War on Everybody). – Саме тут і виникають усі ці приховані, підпорогові, сірі зони, так звані гібридні атаки. Саме так Росія намагалася завдати шкоди Заходу. Вона знає, що коли вестиме відкриту війну, для неї це стане катастрофою».

Кейр Джайлз – досвідчений аналітик, який написав для НАТО книгу «Посібник з російської дезінформаційної війни» (Handbook of Russian Disinformation Warfare), що пояснює, як Росія веде війну з усіма. Зокрема вона робить наголос на когнітивній війні, де полем бою є людський розум.

«У всіх інших можливих сферах ведення війни Росія вже давно переконана, що перебуває у стані конфлікту із Заходом, і поводиться відповідно. Усі важелі влади, які може використовувати для нападу на нас, вона й використовувала, – наголошує Джайлз. – Це та частина, яка, на мою думку, не була достатньо визнана навіть після початку війни в Україні – чи то економічна, чи кібервійна, чи дезінформаційна війна, чи підривні кампанії в галузі охорони здоров’я… все це триває і зараз».

Останні найпомітніші бунти у Сполучених Штатах та Бразилії є частиною зусиль із глобальної дестабілізації, що має безпосередній зв’язок з російською гібридною війною.

«Наразі для всього світу має бути очевидним, що підступні спроби Росії розпалювати хаос і перевороти у ліберальних демократіях по всьому світу походять саме від цілого ряду корумпованих бізнесменів та політиків і транснаціональних організованих злочинців, – заявив Джошуа Сі. Е. Фідель, мережевий аналітик компанії Aos Sí Consultants. – Все постійно переглядається та оновлюється, оскільки їхні плани продовжують провалюватися».

Фідель сказав виданню Byline Supplement: «Потрібно лише поглянути на тих, хто все ще оспівує Путіна – «порожніх» лідерів Віктора Орбана та Олександра Лукашенка, Жаїра Болсонару та Дональда Трампа, мільярдерів, принців і президентів нафтових компаній, фашистську п’яту колону, що маскується під консерваторів і тих, хто через надмірну обережність, страх чи компроміс дозволив би Україні, Африці та ліберальній демократії бути відправленими у могилу, яку намагаються вирити найманці Путіна у купі з «вагнерівцями». Саме так продовжує діяти жорстокий божевільний чоловік у Москві у спробі посіяти хаос».

Канадський вчений Майкл Маккей погодився із тим, що зростання ірраціональності несе глобальну загрозу.

«Це допомагає фашизму, який є ідеологією, заснованою на ірраціональності, – сказав він. – Російська фашистська держава є прикладом ірраціональності. Вона дотримується двох суперечливих переконань одночасно: про те, що росіяни та українці є одним народом («брати-слов’яни») і про те, що українці є неповноцінними недолюдьми («хохлами»). Посилення ірраціональності за допомогою ведення Росією інформаційної війни пов’язує «тітушок» в Україні, бунтарів Трампа/MAGA у Сполучених Штатах, натовп «Конвою свободи» у Канаді, повстанців Болсонару у Бразилії тощо. До них можна віднести й антивакцинаторів та противників маскового режиму під час епідемії коронавірусу. Спільним у них є різка антипатія до конституційної демократії».

«Фашисти в бігах»

8 січня 2022 року прихильники Жаїра Болсонару напали на Конгрес Бразилії на знак протесту проти успіху колишнього президента Луїса Інасіу Лула да Сілви на виборах Фото: EPA

У звіті Byline Times Сіан Норріс показав відкриті зв’язки між ультраправими діячами США, які сприяли просуванню «великої брехні» Трампа, та фашистськими атаками на бразильську демократію. Зв’язки «сильних» між Трампом, Болсонару та Путіним добре задокументовані. Розповідаючи про підбурювачів цих повстань, важливо мати на увазі ширшу картину відданості російському лідеру.

Болсонару заклав основу, розпалюючи страх, що вибори будуть «вкрадені», часто через необґрунтовані заяви про системи голосування – безпосередньо з підручника Трампа, зазначає Норріс.

Згідно зі звітом Financial Times, син Болсонару, Едуардо, налагодив тісні зв’язки з режимом Трампа і «дуже уважно придивився до подій 6 січня 2021 року у США, щоби зрозуміти, що пішло не так і чому Трамп не досяг успіху». Едуардо та його брати і сестри прагнуть отримати італійське громадянство, тому італійський історик та дослідник фашизму Рут Бен-Гіат назвала їх «фашисти в бігах».

Едуардо спілкувався з колишнім головним стратегом Трампа Стівом Бенноном, написавши у Twitter, що він і Беннон поділяють однакові погляди, особливо щодо «культурного марксизму» – добре відомого антисемітського терміну, який використовують ультраправі. На кількох ультраправих платформах Беннон стверджував, що поразка Болсонару була шахрайством, припускаючи, що це «математично неможливо».

Незважаючи на те, що в Америці було заарештовано майже тисячу осіб, пов’язаних із заворушеннями біля Капітолію, високопоставлені змовники, яких виявив Комітет Палати представників США, що розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, залишаються на волі. Комітет рекомендував притягнути Трампа та інших до кримінальної відповідальності, а спеціальному прокуророві з досвідом роботи у Гаазі доручити розслідувати дії Трампа.

Нікого не має дивувати, що під час проведення терактів у Бразилії і Трамп, і Болсонару сховалися на «російській Рив’єрі» – так називають південну Флориду, де проживає Трамп. Обидва колишні лідери також відмовилися засуджувати Путіна за його війну в Україні.

Другий бунт в США?

Аналітики застерігають, що у США може статися бунт, гірший за штурм Капітолію Фото: Reuters

Викликають занепокоєння не лише повстання, що відбулися з різницею у два роки у Вашингтоні та Бразилії, але й повстання, що відбувається у Конгресі Сполучених Штатів, де обрані представники виконують театральні ролі у російському стилі, відомі як «Кремлівська драматургія» – до прикладу, зображають інсценовані видовища, створюють фальшиві реалії і фальшиві рухи.

«Друге повстання було значно гіршим за перше, – сказав Джим Стюартсон, дослідник дезінформації та режисер фільму про феномен QAnon. – Цього разу заколотникам дозволили захопити офіси Конгресу і відкрито підбурювати до насильства у Twitter без жодних правових наслідків».

Шість законодавців-республіканців, які намагалися скасувати результати виборів – Метт Гетц, Мо Брукс, Скотт Перрі, Енді Біггс, Луї Гомерт і Марджорі Тейлор Грін – після цього попросили вибачення у Трампа.

Брукс виступав на мітингу перед заколотниками і був першим законодавцем, який оголосив про плани оскаржити вибори. Твіти Грін про нібито виборче шахрайство почалися наступного дня після виборів. Перрі намагався переконати Трампа зробити юриста-еколога Джеффрі Кларка, який прихильно ставився до звинувачень у фальсифікаціях виборів, генеральним прокурором.

Деякі законодавці постраждали за свою роль у схемі. Брукс програв свою першість і тепер його більше немає у Сенаті. Гомерт покинув Конгрес і безуспішно намагався балотуватися на посаду генерального прокурора Техасу. Електронні пристрої Джеффрі Кларка були конфісковані федеральними агентами під час рейду, коли його схопили біля дому рано вранці у спідньому.

Перрі, хоча й залишається у Конгресі, перебуває під слідством за свою участь у схемі, а у серпні ФБР вилучило його телефон. При цьому, як повідомляє організація Citizens for Ethics (Громадяни за етику), з 6 січня 2021 року він отримав $62,5 тис. від таких компаній, як Koch, Raytheon, Boeing, UPS і General Motors.

Схоже, що Грін поверне собі частину місць у комітетах Конгресу, які вона втратила 2021 року через свої расистські висловлювання. Її підтримка нового спікера Палати представників Кевіна Маккарті, здається, допомогла їй залишитися у партії.

Останньому члену Конгресу Джорджу Сантосу, який публічно зізнався, що брехав про всю цю історію, допомогли прийти на посаду десятки тисяч доларів його родича Віктора Вексельберга – одного з найбагатших олігархів Путіна. Федеральні прокурори перевіряють публічні документи Сантоса.

Члени Конгресу – Сантос, Грін і Лорен Боберт – повторюють російський антиукраїнський наратив, а Боберт відзначили на російському державному телебаченні за те, що вона не встала, коли президент України Володимир Зеленський виступав у Вашингтоні за кілька днів до Різдва.

«Що США мають зробити, так це знати свого ворога, – сказав Пол Ніланд, репортер, який працює у Києві. – Якщо Росія на вашому боці, то ви, чорт забирай, не на правильному боці. Росія не є абсолютно нічим хорошим для Сполучених Штатів. Росія – ваш ворог».

Ключовим компонентом російських активних заходів є «туман непізнаваності», світ нескінченної змови, що робить правду непізнаваною. Беннон назвав цей тип підривної медіа-стратегії «затопити зону лайном».

Щоби піднятися над туманом, давайте розглянемо деякі нещодавні події на додаток до подій у США та Бразилії, що пов’язані з активними заходами Росії:

У Буркіна-Фасо (Західна Африка), молоді люди розмахували російськими прапорами під час останньої спроби державного перевороту у жовтні, отримавши привітання від Євгена Пригожина, близького до Путіна олігарха і засновника ПВК «Вагнер». Міністерство юстиції США висунуло Пригожину звинувачення за його причетність до пітерської фабрики тролів, спрямованої на Америку (згідно з численними повідомленнями, зараз ця організація базується в Африці).

У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) група «Вагнер» патрулює країну та захищає президента в обмін на те, що він дозволив їм розкрадання цінних ресурсів. Антураж пов’язаний з насильством і жорстоким поводженням із цивільним населенням ЦАР.

У Німеччині спроба штурму Рейхстагу ультраправими активістами у 2021 році, під час обмежень, пов’язаних з Covid-19, була спровокована російською дезінформацією про Covid-19, яка, за словами Кейра Джайлза, почалася ще до виявлення вірусу. Минулого місяця влада Німеччини заарештувала 25 осіб, підозрюваних у планах повторно штурмувати Рейхстаг і захопити владу, використовуючи зброю. Серед затриманих були громадяни Росії.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Університеті Джорджа Вашингтона, збій у роботі далекобійників в Оттаві 2022 року, відомий як «Конвой свободи», також був пов’язаний із дезінформацією антиваксів – все це має вигляд довгої гри, у яку грає Росія.

У Франції 2018 року «жовтим жилетам» також допомогли російські тролі, які доклалися до розпалення найбільших протестів за останні десятиліття. Згідно зі стратегічними дослідженнями, криза Gilet Jaune, як її називали, здавалося, «виникла нізвідки» і була «сфабрикованою». У цих дослідженнях також зазначено, що їй сприяла російська дезінформація.

Минулого року в Італії був обраний перший ультраправий лідер після Беніто Муссоліні – Джорджія Мелоні. Її зв’язки зі Стівом Бенноном добре задокументовані: відвідуючи один із його заходів у Європі у 2018 році, вона сказала журналістам, що бачить у ньому союзника. Італійські науковці повідомляють, що Італія особливо вразлива до активних дій Росії через історично-політичні та культурні фактори. І звіти свідчать про те, що Путін, можливо, організував крах колишнього прем’єр-міністра Маріо Драгі через ставлеників Кремля в Італії, мікропротести та дописи у Telegram, де Драгі зображався дияволом.

Попри те, що окремі ЗМІ продовжують блокувати визнання зв’язків між глобальним хаосом і активними заходами Росії, у попередньому матеріалі для Byline Times автори цієї статті, Хайді Куда та Мет Бернардіні, показали приклади того, як легко й дешево це робиться.

У матеріалі «Агітація та пропаганда – росіянина звинувачено у використанні політичних груп як іноземних агентів» (Agitation and Propaganda – Russian Indicted for Using Political Groups as Foreign Agents) вони дослідили, як росіянин, підтримуваний своєю державою, був звинувачений Міністерством юстиції США у фінансуванні та використанні членів американських політичних груп як агентів російської розвідки, які упродовж майже десяти років здійснювали операції впливу.

У цій статті також є відкриття того, що CalExit – рух за відокремлення Каліфорнії – виходив з Москви і мав зв’язки з Найджелом Фаражем та Арроном Бенксом, яких називають «поганими хлопцями з Brexit».

Віртуальне повстання

Ще в одному звіті Byline Supplement під назвою «Без маски: як Ілон Маск використовує Twitter для знищення концепції об’єктивної правди» (Unmusked: How Elon Musk is Using Twitter to Destroy the Concept of Objective Truth) цитується аналітик Фіона Хілл, яка заявляє, що, на її погляд, Ілон Маск використовував свою платформу Twitter для передачі повідомлень від імені Володимира Путіна.

Детальніше читайте тут: Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна

У другу річницю штурму Капітолію опальному генерал-лейтенанту у відставці Майку Флінну було дозволено повернутися у Twitter після того, як його назавжди заблокували за те, що він став головним поширювачем брехні про вибори 2020 року. Флінн, який не відповідав на питання Комітету Палати представників, що розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, посилаючись на п’яту поправку, був звільнений з посади радника Трампа з національної безпеки за брехню ФБР про свої контакти з російським послом. Організатору руху Stop the Steal («Припини красти») Алі Александру також відновили доступ до Twitter вже за день після того, як він похвалив бразильських бунтівників.

Джим Стюартсон, який два роки тому закликав людей триматися подалі від Вашингтона у день штурму Капітолію, сказав, що кожен, хто залишається у Twitter, має знати, що він перебуває у тилу ворога.

Майкл Маккей закликав остерігатися зомбування російських пропагандистів: «Глобальне повстання здійснюється зомбі, ходячими мерцями, людьми, які були відірвані від спільного життя, – сказав він. – Російським інформаційним зловмисникам легко скерувати їх у правильному напрямку, і вони накинуться на громадянське суспільство, якого не розуміють, але яке ненавидять. Люди, які більше не прагнуть жити як люди у громадах зі спільними цінностями, є найнебезпечнішими. Перефразовуючи пісню Sex Pistols, вони не знають, чого хочуть, але знають, як це отримати».

Кейр Джайлз заявив, що все ж є вакцина від інфекції російської пропаганди.

«Щойно керівництво країни публічно визнає, що піддається атаці з боку Росії, це запустить цілий ряд інших процесів, які значно полегшують захист від неї, – сказав він. – Найпершим крок є усвідомлення й визнання проблеми».

Джерело: Byline Supplement

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)