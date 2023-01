Геноцид у Бразилії: люди масово помирають через голод, хвороби та ртуть золотошукачів

Міністерство охорони здоров'я Бразилії оголосило надзвичайну ситуацію на території резервації корінного племені Яномамі через повідомлення про смерті дітей від недоїдання та виліковних хвороб. Про це пише Reuters.

Уряд Бразилії опублікував указ, де вказано, що для людей Яномамі хочуть відновити медичні послуги, які скасував колишній президент Жаїр Болсонару.

За чотири роки президентства Болсонару 570 дітей Яномамі померли від виліковних хвороб, в основному від недоїдання, а також від малярії, діареї та вад розвитку, викликаних ртуттю, яку використовували золотошукачі.

Земля Яномамі, найбільшого заповідника корінних народів Бразилії, займає майже 10 млн гектарів між штатами Рорайма і Амазонас та частиною Венесуели. Та тут також незаконно працюють золотошукачі, забруднюючи річки ртуттю, яка використовується для відокремлення золота від піску.

Журналісти опублікували фотографії, де видно надзвичайно худих людей Яномамі – і дітей, і літніх людей.

