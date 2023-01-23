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Геноцид у Бразилії: люди масово помирають через голод, хвороби та ртуть золотошукачів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Геноцид у Бразилії: люди масово помирають через голод, хвороби та ртуть золотошукачів
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у медцентрі Яномамі
фото: Twitter / Lula

Влада оголосила надзвичайну ситуацію й звинуватила попередній уряд у злочинах проти населення

Міністерство охорони здоров'я Бразилії оголосило надзвичайну ситуацію на території резервації корінного племені Яномамі через повідомлення про смерті дітей від недоїдання та виліковних хвороб. Про це пише Reuters.

Уряд Бразилії опублікував указ, де вказано, що для людей Яномамі хочуть відновити медичні послуги, які скасував колишній президент Жаїр Болсонару.

За чотири роки президентства Болсонару 570 дітей Яномамі померли від виліковних хвороб, в основному від недоїдання, а також від малярії, діареї та вад розвитку, викликаних ртуттю, яку використовували золотошукачі.

Земля Яномамі, найбільшого заповідника корінних народів Бразилії, займає майже 10 млн гектарів між штатами Рорайма і Амазонас та частиною Венесуели. Та тут також незаконно працюють золотошукачі, забруднюючи річки ртуттю, яка використовується для відокремлення золота від піску. 

Журналісти опублікували фотографії, де видно надзвичайно худих людей Яномамі – і дітей, і літніх людей.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва після відвідин медичного центру Яномамі у штаті Рорайма заявив про «не просто гуманітарну кризу, а геноцид».

Навмисний злочин проти Яномамі, скоєний урядом, який не чув страждання бразильського народу.

Лула звинуватив попередню владу у нехтуванні корінним народом та заохочуванні 20 тис. нелегальних шахтарів, які отруюють річки.

Один із лідерів, із яким я спілкувався, підсумував трагедію: «Риба їсть ртуть, ми їмо рибу, ми помираємо". Тому я повторюю те, що говорив під час (передвиборчої – ред.) кампанії: незаконного видобутку на землях корінного населення не буде.

Глава держави оголосив, що збирається змінити підхід надання допомоги корінному народу. Замість вивезення людей із громад до медцентру, збільшити кількість рейсів та привести туди постійні медичні бригади. Уряд також направив у резервацію продуктові набори.

До слова, Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду глави держави: у Бразилії офіційно з'явився президент. Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік.

Раніше повідомлялося, що президент Бразилії ознайомився зі ситуацією в Україні. Лула сказав, що його країна бажає «миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту»: представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії.

Нагадаємо, на початку січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Зазначимо, експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.

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Теги: надзвичайна ситуація Бразилія хвороба хвороби

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