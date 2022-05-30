У Бразилії зливи спричинили зсув: загинуло 56 людей (фото)

Рясні опади стали причиною природного лиха

Щонайменше 56 осіб загинули в північно-східному штаті Бразилії Пернамбуку внаслідок сильних злив та спричинених ними зсувів ґрунту. Про це повідомляє CNN.

Щонайменше 25 осіб дістали ушкодження, понад пів сотні вважаються зниклими безвісти та приблизно 4 тис. людей утратили свої домівки, повідомив міністр регіонального розвитку Бразилії Даніель Феррейра.

Як зазначається, частина загиблих стали жертвами зсуву ґрунту біля міста Ресіфі.

У самому місті людей, які мусили залишити зону лиха, тимчасово розміщують у школах.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що постраждалим надаватимуть допомогу військові та пообіцяв відвідати Ресіфі в понеділок, щоб оцінити ситуацію.