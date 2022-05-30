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  4. У Бразилії зливи спричинили зсув: загинуло 56 людей (фото)
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    У світі

    У Бразилії зливи спричинили зсув: загинуло 56 людей (фото)

    Постраждалим надаватимуть допомогу військові&nbsp; - У Бразилії зливи спричинили зсув: загинуло 56 людей (фото)

    Постраждалим надаватимуть допомогу військові 

    фото: br.glbnews

    Рясні опади стали причиною природного лиха

    Щонайменше 56 осіб загинули в північно-східному штаті Бразилії Пернамбуку внаслідок сильних злив та спричинених ними зсувів ґрунту. Про це повідомляє CNN.

    Щонайменше 25 осіб дістали ушкодження, понад пів сотні вважаються зниклими безвісти та приблизно 4 тис. людей утратили свої домівки, повідомив міністр регіонального розвитку Бразилії Даніель Феррейра.

    Як зазначається, частина загиблих стали жертвами зсуву ґрунту біля міста Ресіфі.

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    У самому місті людей, які мусили залишити зону лиха, тимчасово розміщують у школах.

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що постраждалим надаватимуть допомогу військові та пообіцяв відвідати Ресіфі в понеділок, щоб оцінити ситуацію.

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    Теги: росія окупанти міністр війна військові Бразилія Україна президент окупація #stoprussia
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    У Бразилії зливи спричинили зсув: загинуло 56 людей (фото)