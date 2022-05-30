Чого хоче РФ від війни? Кремль дав відповідь

Залишилося відкритим питання, чи будуть окупанти просуватися далі

Лавров назвав головний пріоритет Росії у війні проти України

Головним російським пріоритетом Росії у війні проти України є повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це повідомив у інтерв'ю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров для французького телеканалу TF1.

«Нашим головним пріоритетом є «звільнення» Донецької та Луганської областей, які зараз визнані Російською Федерацією «незалежними державами», – зазначив він.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи буде Росія просуватися далі, якщо захопить Донбас.

«Наша очевидна мета, звичайно, видавити українську армію з Донецької та Луганської областей. Щодо решти територій України, де є люди, які не бажають розривати зв'язки з Росією, вирішувати буде населення цих регіонів», – підкреслив Лавров.

Нагадаємо, у квітні у президента Росії Володимира Путіна називали першочерговим завданням війни проти України знищення «націоналістичних батальйонів».

Сам Путін стверджує, що його військова «спецоперація» нібито спрямована на допомогу жителям Донбасу.

До слова, Кремль хоче переговорів із Зеленським. Лавров зробив нову заяву.

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