У Британії придумали, як врятувати традиційні червоні телефонні будки

Регулятор захистить кілька тисяч кабінок від знесення

Британський регулятор у сфері телекомунікацій Ofcom оголосив, що заборонить компанії British Telecom демонтувати близько 5000 вуличних телефонних будок. Про це повідомляє Mailplus.

Для їх збереження необхідно, щоб виконувалася одна з чотирьох умов регулятора.

Будка має бути там, де часто трапляються ДТП, нещасні випадки чи скоюються самогубства.

Будку заборонять зносити, якщо за останні 12 місяців із неї дзвонили не менш як 52 рази, тобто вона потрібна у конкретній місцевості.

Вона збережеться, якщо там, де встановлена, деякі виняткові умови диктують необхідність дзвонити з автомата. Зрештою, її збережуть, якщо в цій місцевості поганий сигнал усіх чотирьох основних мобільних операторів.

В Ofcom зазначили, що якби ці умови не були сформульовані офіційно, багато дійсно потрібних будок було б невдовзі знесено.

Раніше у Bеликій Британії було 92 тисячі телефонних будок по всій країні, зараз їх близько 21 тисячі. Компанія поступово їх позбавляється, оскільки свій мобільний телефон є у 96% дорослих британців.

З травня 2019 року до травня 2020 року в Британії з автоматів було зроблено близько 150 тис. дзвінків до екстрених служб та ще 25 тис. на гарячу лінію допомоги дітям.