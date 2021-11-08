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    Коли Велика Британія скасує візи для українців? Відповідь посольства

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    Питання отримання Україною безвізу з Великою Британією наразі опрацьовується обома сторонами - Коли Велика Британія скасує візи для українців? Відповідь посольства
    Питання отримання Україною безвізу з Великою Британією наразі опрацьовується обома сторонами
    фото з відкритих джерел

    Посол: «Лібералізація візового режиму: попереду дуже довга дорога»

    Питання можливості лібералізації візового режиму між Україною та Великою Британією є поза політичною площиною. Наразі робота триває, в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

    За словами дипломатки, у Великій Британії рішення щодо цього приймається міністерством внутрішніх справ, яке при цьому керується низкою показників, які стосуються імміграції, безпеки кордонів, контролю за перетином кордону, надійної видачі паспортів тощо.

    «Після підписання широкомасштабної угоди минулого року ми розпочали, можливо, вперше за всю історію наших стосунків, розмову про ці питання на такому рівні», – зазначила Сіммонс.

    Дипломатка також додала, що робота у даному напрямку триває, зокрема, нещодавно відбувся візит експерта британської паспортної служби, який спілкувався з українською стороною про заходи з контролю на кордоні та безпеку видачі особистих документів.

    «Можу сказати: попереду дуже довга дорога, бо ще потрібно зробити багато роботи, щоб міністерство внутрішніх справ вважало за потрібне розглянути можливість зміни візового режиму», – підсумувала Мелінда Сіммонс.

    Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та за сумісництвом в Україні Ефраїн Вілфред Салас Бараона підписали угоду між урядами країн про безвізовий режим.

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    Теги: безвізовий режим Велика Британія Україна Дмитро Кулеба
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    Коли Велика Британія скасує візи для українців? Відповідь посольства