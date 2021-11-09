Дипломат: прем’єр Великої Британії Джонсон дуже зацікавлений приїхати в Україну

Посол Великої Британії розраховує на візит глави уряду до України наступного року

Британський прем’єр Борис Джонсон має великий інтерес щодо українських справ і цілком може відвідати Україну найближчим часом. Таку думку посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила в інтерв’ю «Главкому».

Дипломатка нагадала, що останнім часом керівник британського уряду був дуже зайнятий підготовкою проведення 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26) і боротьбою з пандемією коронавірусу.

«І, звісно, після Brexit ми все ще формуємо двосторонні угоди», – додала Мелінда Сіммонс.

Дипломатка висловила сподівання, що очільник британського уряду здійснить візит до України, та припустила, що це може відбутись наступного року.

Слід зазначити, що Борис Джонсон двічі був в Україні як міністр закордонних справ.

Нагадаємо, перед нещодавнім кліматичним самітом у Глазго прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Політики, зокрема, зачепили питання військового конфлікту в Україні та окупацію українських територій.