Англія відкриє кордони для щеплених вакциною CoronaVac

CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус

З 22 листопада Англія почне визнавати усі схваленні ВООЗ Covid-вакцини

З 22 листопада Англія почне визнавати усі вакцини проти коронавірусу, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, зокрема китайські. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

На додаток до вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson, тепер в Англії визнаватимуть CoronaVac, Sinopharm і Covaxin.

Таким чином Англія з 4 ранку, 22 листопада, відкриє кордони для повністю щеплених вищезазначеними вакцинами туристів, які отримали сертифікати про вакцинацію, без обов'язкового проходження карантину після прильоту.

Для тих, хто не вакцинувався, потрібно буде за три дні до поїздки в Англію зробити тест. Також мандрівникам потрібно здати тести на Covid-19 на другий і восьмий день перебування в Англії. А протягом 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму. По прибуттю нещепленого на туриста чекає 10-денний карантин.

Раніше МОЗ спростувало фейк про те, що вакцина проти ковіду може заражати людей.

В Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (влітку також можна було щепитися вакциною Moderna). Усі вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину коронавірусом.

CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини.

Зазначимо, понад 8 млн українців завершили курс вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.