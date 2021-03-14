У Британії прогнозують нову хвилю заражень Covid-19

Вакцинація не позбавить людство від коронавірусу одразу

У Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.

Про це заявив очільник організації Ян Даймонд, повідомляє The Telegraph.

Він зазначив, що ситуація складатиметься скрізь по-різному, виходячи з того, у якої кількості людей будуть антитіла до коронавірусу.

Його коментарі з'явились після того, як очільник медичної служби Англії професор Кріс Вітті заявив, що все ще існує ризик для відновлення повноцінного життя суспільства, а Велика Британія в якийсь момент переживе ще один спалах випадків хвороби Covid-19, можливо наприкінці літа або в осінньо-зимовий період.

«Ми повинні визнати, що вірус нікуди не зникне. Не маю сумніву, що восени буде нова хвиля заражень», – сказав чиновник.

Як повідомлялося, штам коронавірусу «B.1.1.7», уперше зафіксований у Великій Британії, на цей час виявлено у 43 країнах Європи.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що у результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2, який отримав назву «B.1.351«. Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим.

У світі зафіксували 120 152 270 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 2 661 360 випадків летальні, одужали 96 677 799 осіб.