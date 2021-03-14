Британський університет рекомендує утриматись від слів «батько» й «мати»

Виш у Манчестері видав неоднозначні рекомендації для своїх співробітників

Керівництво університету у Манчестері рекомендує своїм співробітникам замість слів «батько» і «мати» використовувати слова «один з батьків» або «опікун», а замість «чоловік» і «дружина» – «партнер». Про список гендерно-нейтральних термінів, які не будуть вказувати на стать людини, повідомляє ВВС.

Депутат британського парламенту Джонатан Галліс, що представляє Консервативну партію, вже назвав такі поради прикладом політкоректності, доведеної до абсурду.

Рекомендації підготував відділ університету, який опікується гендерною та расовою рівністю. Такі відділи існують у багатьох провідних західних навчальних закладах.

У рейтингу Times Higher Education за 2021 рік Манчестерський університет посідає 51-е місце в світі; з британських навчальних закладів вищі позиції мають лише такі престижні, як Оксфорд, Кембридж, Імперіал-коледж, Університетський коледж Лондона, Лондонська школа економіки, Единбурзький університет та лондонський Кінгс-коледж.

Рекомендації щодо інклюзивної термінології розробили у відповідь на звернення співробітників, йдеться в повідомленні університету.

Документ містить перелік термінів з гендерними конотаціями і альтернатив до них, зокрема:

Ви або вони/їх/їм, а не він/вона та його/її

Люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки і жінка/жінки

Усі/колеги, а не пані та панове

Один з батьків та опікун, а не мати і батько

Партнер, а не чоловік і дружина

Консервативні автори розкритикували рішення університету.

«Якби я був студентом Манчестерського університету, я не впевнений, що вважав би це правильною витратою моїх 9 250 фунтів на рік», – сказав Тобі Янг, генеральний секретар Союзу свободи слова, маючи на увазі максимальну плату за навчання в англійських університетах для жителів країни.

«Замість того, щоб зосередитися на освітніх стандартах або допомоги студентам, які постраждали через пандемію, університет витратив час і гроші на розробку керівництва з прогресивного мовлення, – зазначив пан Янг.

«Університет зробив своїм студентам ведмежу послугу, припустивши, що їх можуть образити слова «мати» і «батько»», – додав він.

У пресслужбі університету, однак, закликали не перебільшувати значення рекомендацій і підкреслили, що «просто створили керівництво для наших співробітників, яке заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості і припущень».

«У ньому ми рекомендуємо використовувати терміни «один з батьків» та «опікун». Це затверджена термінологія, і вона в жодному разі не означає, що ми забороняємо слова «мати» або «батько»», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, авіакомпанія Japan Airlines першою в Японії відмовиться від слів «Пані та панове» на користь гендерно нейтральних привітань своїх пасажирів.

На початку березня уповноважена з питань гендерної рівності в міністерстві у справах сім'ї Крістін Розі-Меринг закликає змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його «гендерно нейтральним».