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    В Єврокомісії визнали нерівномірність в розподілі вакцин

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    Розподілом препаратів по країнам Євросоюзу в Брюсселі займаються централізовано - В Єврокомісії визнали нерівномірність в розподілі вакцин
    Розподілом препаратів по країнам Євросоюзу в Брюсселі займаються централізовано
    Ілюстративне фото

    Нинішній механізм закупівлі препаратів діє в інтересах багатших держав

    При замовленні вакцин від коронавірусу Covid-19 як Брюссель, так країни-члени Європейського Союзу допустили помилки, заявив в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

    «Я буду готовий підвести підсумки після закінчення пандемії. Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили не так, а що зробили правильно», – додав він.

    Заступник голови Єврокомісії назвав правильним рішення країн ЄС про спільну закупівлю препаратів. При цьому він допустив, що такий підхід був швидше в інтересах «багатших держав», таких як ФРН.

    Масова вакцинація в Європі почалася в кінці грудня 2020 року. Раніше Брюссель уклав угоди відразу з декількома фармацевтичними компаніями про постачання вакцин в ЄС. Розподілом препаратів по країнам також займається Брюссель.

    В середині березня лідери Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії підписали адресований президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн спільний лист, в якому вимагають негайно почати перемовини щодо «справедливого» принципу розподілу вакцин всередині ЄС. Лідери наполягають, що «нинішня система продовжить створювати і поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати».

    Теги: ЄС Німеччина Єврокомісія Брюссель вакцинація
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