  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ірландія призупинила використання вакцин AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кожне пʼяте щеплення в Ірландії проводилось вакциною AstraZeneca - Ірландія призупинила використання вакцин AstraZeneca
    Кожне пʼяте щеплення в Ірландії проводилось вакциною AstraZeneca

    Владу країни насторожили повідомлення про побічні наслідки щеплення у Норвегії

    В Ірландії тимчасово припиняється використання вакцини проти Covid-19, виробленої компанією AstraZeneca. Таке рішення прийняв національний консультативний комітет з імунізації, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірландії.

    Рекомендацію було зроблено в неділю після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів.

    Щеплення вакциною AstraZeneca складають майже 20% (570 000 уколів) в Ірландії, в основному медичним працівникам. На початку кампанії з вакцинації не рекомендували робити щеплення особам старше 70 років. Консультативний комітет заявив, що це запобіжний захід діятиме до отримання додаткової інформації.

    Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

    Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

    Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

    Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

    Читайте також:

    Теги: Ірландія Норвегія щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies