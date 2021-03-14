Ірландія призупинила використання вакцин AstraZeneca

Кожне пʼяте щеплення в Ірландії проводилось вакциною AstraZeneca

Владу країни насторожили повідомлення про побічні наслідки щеплення у Норвегії

В Ірландії тимчасово припиняється використання вакцини проти Covid-19, виробленої компанією AstraZeneca. Таке рішення прийняв національний консультативний комітет з імунізації, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірландії.

Рекомендацію було зроблено в неділю після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів.

Щеплення вакциною AstraZeneca складають майже 20% (570 000 уколів) в Ірландії, в основному медичним працівникам. На початку кампанії з вакцинації не рекомендували робити щеплення особам старше 70 років. Консультативний комітет заявив, що це запобіжний захід діятиме до отримання додаткової інформації.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.