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    У світі

    У Британії скаржаться, що ЄС відмовляється вести переговори про Brexit

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    Прапори Британії та ЄС - У Британії скаржаться, що ЄС відмовляється вести переговори про Brexit
    Прапори Британії та ЄС

    Брюссель не бажає подальших переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС

    Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув заявив, що Європейський Союз «відмовляється вести переговори» з Лондоном з приводу Brexit.

    Про це повідомляє BBC.

    Гоув заявив, що він «глибоко засмучений через те, що Брюссель не бажає подальших переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС».

    До слова, нещодавно стало відомо, що парламент Британії хоче заблокувати жорсткий Brexit.

    Нагадаємо, раніше радник британського прем'єра Домінік Каммінгс заявив, що парламент Британії не зможе перешкодити виходу країни з Європейського союзу без жодного угоди до 31 жовтня. За словами Каммінгса, процес Brexit не зможе зупинити навіть вотум недовіри.

    Додамо, в кінці липня стало відомо, що для підготовки жителів Британії до жорсткого Brexit, британський прем'єр Борис Джонсон запустив найбільшу урядову кампанію з часів Другої світової війни.

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