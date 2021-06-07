У Британії затримано наймолодшого в історії країни торговця кокаїном

За версією правоохоронців, хлопчика змушували передавати наркотики одному з батьків або старшому брату, сестри

Співробітники британських правоохоронних органів затримали наймолодшого в історії Сполученого королівства торговця креком-кокаїном. Йдеться про дев'ятирічного учня початкової школи, пише Mirror.

Як повідомляє видання, він був спійманий поліцією за зберігання заборонених речовин з метою поставки.

Однак звинуватити дитину не змогли, так як йому ще немає 10 років. З цього віку в Англії і Уельсі настає кримінальна відповідальність.

За версією правоохоронців, хлопчика змушували передавати наркотики одному з батьків або старшому брату, сестри.

Раніше в травні перехожі знайшли на пляжі в англійському графстві Східний Суссекс пакети з майже тонною кокаїну, які були запаковані в водонепроникні мішки. До них були прикріплені рятувальні жилети, щоб вони плавали. За інформацією телеканалу Sky News, загальна вартість партії становить близько £ 80 млн.

До слова, перехожі помітили, як на вулиці Предславинській в Печерському районі Києва дівчина нібито робить наркотичні «закладки» та повідомили у поліцію. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Національної поліції України.