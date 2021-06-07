  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Британії затримано наймолодшого в історії країни торговця кокаїном

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хлопчик був спійманий поліцією за зберігання заборонених речови - У Британії затримано наймолодшого в історії країни торговця кокаїном
    Хлопчик був спійманий поліцією за зберігання заборонених речови
    Фото з відкритих джерел

    За версією правоохоронців, хлопчика змушували передавати наркотики одному з батьків або старшому брату, сестри

    Співробітники британських правоохоронних органів затримали наймолодшого в історії Сполученого королівства торговця креком-кокаїном. Йдеться про дев'ятирічного учня початкової школи, пише Mirror.

    Як повідомляє видання, він був спійманий поліцією за зберігання заборонених речовин з метою поставки.

    Однак звинуватити дитину не змогли, так як йому ще немає 10 років. З цього віку в Англії і Уельсі настає кримінальна відповідальність.

    За версією правоохоронців, хлопчика змушували передавати наркотики одному з батьків або старшому брату, сестри.

    Раніше в травні перехожі знайшли на пляжі в англійському графстві Східний Суссекс пакети з майже тонною кокаїну, які були запаковані в водонепроникні мішки. До них були прикріплені рятувальні жилети, щоб вони плавали. За інформацією телеканалу Sky News, загальна вартість партії становить близько £ 80 млн.

    До слова, перехожі помітили, як на вулиці Предславинській в Печерському районі Києва дівчина нібито робить наркотичні «закладки» та повідомили у поліцію. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Національної поліції України.

    Теги: пляжі партії наркотики Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії затримано наймолодшого в історії країни торговця кокаїном