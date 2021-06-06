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    Харківський депутат від «Слуги народу» придбав маєток в окупованому Криму

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    Раніше Андрій Тимчук входив до складу Партії регіонів - Харківський депутат від «Слуги народу» придбав маєток в окупованому Криму

    Раніше Андрій Тимчук входив до складу Партії регіонів

    Фото: kharkov.ua

    Площа будівлі Андрія Тимчука в Алушті становить майже пів тисячі квадратних метрів

    Нерухомість на південному березі анексованої Росією АР Крим задекларувало троє депутатів Харківської міської ради, причому один з них придбав приміщення на півострові вже після окупації його Росією. Про це із посиланням на рух Чесно передає Еспресо.TV.
    Зокрема, дружина Ігоря Аріха з «Блоку Кернеса» задекларувала приміщення площею 158 кв. м у Ялті.
    Квартиру в Ялті має і його однопартієць Володимир Тупіцин – площею 25 кв. м.
    «Адміністративну будівлю в Алушті площею 478 кв. м декларує депутат від «Слуги народу» та чоловік голови ХОДА Айни Тимчук. Рік набуття права власності – 2018-й. Депутат, що представляє інтереси народу, у час війни з агресором – Російською Федерацією, купує нерухомість у Криму», – йдеться у повідомленні.
    Також повідомляється, що раніше керівник Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Андрій Тимчук входив до складу Партії регіонів. Від цієї політсили він був обраний депутатом міської ради Харкова у 2010 році.

    Раніше в соціальних мережах зʼявилося відео, на якому Андрій Тимчук у центрі Харкова бʼється з невідомим чоловіком. Інцидент стався біля готелю Kharkiv Palace.

    Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

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    Теги: Крим Верховна Рада вибори депутат нерухомість партії чоловік
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    Харківський депутат від «Слуги народу» придбав маєток в окупованому Криму