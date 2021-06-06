Скандал із розподілом масок може вплинути на результат виборів у ФРН

Міністра охорони здоровʼя Німеччини закликали піти у відставку через поділ німців на сорти

Черговий скандал, повʼязаний з медичними закупівлями, може призвести до відставки очільника відомства охорони здоровʼя Німеччини Єнса Шпана. Відповідну інформацію поширив Spiegel.

Журналісти видання довідалися, що міністерство під керівництвом Шпана на початку 2020 року закупило великий обсяг масок вартістю мільйони євро, які виявились неякісними. Оскільки їх не дозволили розподіляти у звичайному порядку, відомство нібито планувало роздати їх у рамках спеціальних кампаній для людей з інвалідністю та бездомних.

Лідери соціал-демократів SPD, коаліційного партнера «Християнських демократів» Норберт Вальтер-Бор’янс та Саскія Ескен наполягають, що для Єнса Шпана повинні бути наслідки.

«Лідер ХДС Армін Лашет має поставити собі питання, чи такий скандальний підхід Єнса Шпана прийнятний для партії, яка називає себе християнською… Це негідно і негуманно, якщо глава МОЗ ділить людей на два сорти - тих, хто отримує маски високої якості і тих, кому згодяться і абсолютно низькоякісні», – наголосив Вальтер-Бор’янс.

Співлідерка партії Саскія Ескен в інтерв’ю Tagesspiegel натякнула, що міністру варто йти у відставку. «Це негуманне ставлення, і з таким підходом нема чого робити у політиці», – заявила вона.

Нагадаємо, перед цим кілька депутатів ХДС опинилися в епіцентрі скандалу через звинувачення у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок. Скандали можуть вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, у яких вперше за роки кандидатом від них на посаду канцлера буде не Ангела Меркель.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Як повідомлялося раніше, віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

У свою чергу, Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених» на посаду федерального канцлера, вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.

Правління німецької партії Християнсько-демократичний союз вирішило, що на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу має кандидувати лідер політсили, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Наразі популярність правлячого у Німеччині консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впала до 23%, досягнувши найгірших показників за всю його історію.