Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу

ХДС перемагає на виборах у Саксонії

Дані екзит-полів свідчать, що партія канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз набирає найбільшу підтримку на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт. ХДС здобуває 35-36% голосів. Про це повідомляє DW.

За даними екзитполів ARD і ZDF, друге місце посіли правопопулісти з партії «Альтернатива для Німеччини», однак їх результат гірше, ніж показували останні соцопитування - між 22,5 і 23,5% голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини здобуває від 8 до 8,5% голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11%. А «зелені» - 6,5%. Вільна демократична партія - 6,5%.

У землі Саксонія-Ангальт з 2016 року при владі перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і «Зелених».

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу.

Нагадаємо, перед цим кілька депутатів ХДС опинилися в епіцентрі скандалу через звинувачення у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок. Скандали можуть вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, у яких вперше за роки кандидатом від них на посаду канцлера буде не Ангела Меркель.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Як повідомлялося раніше, віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

У свою чергу, Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених» на посаду федерального канцлера, вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.

Правління німецької партії Християнсько-демократичний союз вирішило, що на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу має кандидувати лідер політсили, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Наразі популярність правлячого у Німеччині консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впала до 23%, досягнувши найгірших показників за всю його історію.