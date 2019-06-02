У Британії збільшилася кількість претендентів на крісло прем’єра



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Сем Джим став першим кандидатом, який підтримав другий референдум про Brexit

Депутат-консерватор Сем Джим сьогодні приєднався до перегонів

У Великій Британії зростає кількість претендентів на посаду керівника Консервативної партії. Зокрема, до перегонів приєднався колишній міністр освіти та науки Британії Сем Джим, обіцяючи референдум щодо Brexit.

Про це повідомляє PoliticsHome.

«Депутат-консерватор Сем Джим сьогодні приєднався до перегонів за посаду керівника Консервативної партії, ставши першим кандидатом, який підтримав другий референдум про Brexit», - йдеться у повідомленні.

Джим залишив посаду міністра науки та освіти у грудні минулого року, підтримавши заклики до другого референдуму щодо Brexit. Сьогодні Джим заявив в ефірі каналу Sky News, що стане 13-м кандидатом, який приєднається до змагання за посаду голови уряду, що почнеться офіційно після того, як Мей припинить виконувати обов’язки в цю п'ятницю.

«Країна ще раз може голосно сказати, тепер, коли ми знаємо умови виходу, що вона все ще хоче вийти (з ЄС – ред.)», - пояснив свою позицію Джим.