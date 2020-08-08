  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Буркіна-Фасо невідомі розстріляли натовп на ринку, 20 загиблих

    • Розсилка
    Група невстановлених&nbsp;бойовиків&nbsp;вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла - У Буркіна-Фасо невідомі розстріляли натовп на ринку, 20 загиблих
    Група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла

    Жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад

    Щонайменше 20 людей загинули внаслідок нападу невідомих на ринок на сході Буркіна-Фасо.

    Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

    Напад стався у п’ятницю у провінції Гурма на сході Буркіна-Фасо.

    Зазначається, що група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла. Загинули 20 людей, ще кілька були поранені.

    Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, 21 квітня, пірати напали на судно Tommi Ritscher біля берегів Беніну і, за попередньою інформацією, захопили та вивезли у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна. МЗС підтвердило, що пірати захопили і вивезли у невідомому напрямку громадянина України.

    Як повідомлялося, рух «Антифа» буде офіційно визнано в США терористичною організацією. Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в країні.

    Читайте також:
    У Чехії судять білоруса за «тероризм» проти України на Донбасі
    тероризм ринок напад Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ