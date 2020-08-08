У Буркіна-Фасо невідомі розстріляли натовп на ринку, 20 загиблих



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Група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла

Жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок нападу невідомих на ринок на сході Буркіна-Фасо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напад стався у п’ятницю у провінції Гурма на сході Буркіна-Фасо.

Зазначається, що група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла. Загинули 20 людей, ще кілька були поранені.

Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 21 квітня, пірати напали на судно Tommi Ritscher біля берегів Беніну і, за попередньою інформацією, захопили та вивезли у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна. МЗС підтвердило, що пірати захопили і вивезли у невідомому напрямку громадянина України.

Як повідомлялося, рух «Антифа» буде офіційно визнано в США терористичною організацією. Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в країні.

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