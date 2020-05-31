  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп пообіцяв оголосити «Антифа» терористичною організацією

    • Розсилка
    Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в містах США - Трамп пообіцяв оголосити «Антифа» терористичною організацією
    Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в містах США

    Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в країні

    Рух «Антифа» буде офіційно визнано в США терористичною організацією. Про це в неділю, 31 травня, заявив в своєму Twitter президент Америки Дональд Трамп, не розкриваючи подробиць.

    «Сполучені Штати Америки визнають «антифа» терористичною організацією», – написав глава держави.

    donald_j._trump___the_united_states_of_america_will_be_designating_antifa_as_a_terrorist_organization.___-_google_chrome

    Його прихильники в коментарях до посту відзначають, що це правильне рішення в умовах нинішніх масових заворушень.

    Станом на неділю, в десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими. Влада обіцяла, що будуть розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.

    Антифа – міжнародний рух, що ставить собі за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом. Організація бере свої витоки в лівій ідеології. Антиурядовий і антикапіталістичний рух, чиї методи більше підійшли б анархістам, ніж соціалістам.

    Раніше Трамп неодноразово приписував руху відповідальність за масові заворушення в містах США.

    Нагадаємо, Байден випередив Трампа. Опитування

    США Дональд Трамп тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ