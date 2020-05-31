Трамп пообіцяв оголосити «Антифа» терористичною організацією
Трамп неодноразово приписував рухові відповідальність за масові заворушення в країні
Рух «Антифа» буде офіційно визнано в США терористичною організацією. Про це в неділю, 31 травня, заявив в своєму Twitter президент Америки Дональд Трамп, не розкриваючи подробиць.
«Сполучені Штати Америки визнають «антифа» терористичною організацією», – написав глава держави.
Його прихильники в коментарях до посту відзначають, що це правильне рішення в умовах нинішніх масових заворушень.
Станом на неділю, в десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими. Влада обіцяла, що будуть розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.
Раніше Трамп неодноразово приписував руху відповідальність за масові заворушення в містах США.
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