Минулого року країни ЄС імпортували 15 млн літрів українського пива



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Країни ЄС імпортували 15 млн літрів українського пива минулого року

Українське пиво, становить 2% обсягу імпорту пива у країни Європейського союзу

Країни Європейського союзу минулого року імпортували 15 млн л українського пива, що становить 2% обсягу імпорту пива з-за меж країн ЄС. Такі дані оприлюднив Євростат на честь Міжнародного дня пива.

Зазначається, що внутрішній ринок пива, яке не виробляється в ЄС, є незначним. Однак при імпорті з країн, що не є членами ЄС, держави-члени віддали перевагу британському (278 млн л, або 47% всього імпорту пива поза ЄС) у 2019 році та мексиканському пиву (125 млн л, 21%).

Далі за обсягами імпорту йдуть сербське пиво (61 млн л, 10%), білоруське пиво (33 млн л, 6%), американське пиво (19 млн л, 3%), українське пиво (15 млн л, 2%), китайське пиво (13 млн л, 2%) та російське пиво (9 млн л, 2%).

У країнах ЄС минулого року було вироблено понад 34 млрд л пива, що еквівалентно приблизно 77 літрам на одного жителя.

Крім того, у 2019 році в ЄС було вироблено 1,4 млрд л пива, що містило менш як 0,5% алкоголю або взагалі не містило алкоголю.

Серед країн-членів Німеччина є найбільшим виробником пива – 8 млрд л, або 23% від загального обсягу виробництва в ЄС. Іншими словами, приблизно кожне четверте пиво, що містить алкоголь, вироблене в ЄС, походить з Німеччини.

Далі за обсягами виробництва ідуть Польща та Іспанія (по 3,9 млрд літрів, або 11%), Нідерланди (2,5 млрд л, або 7%), Бельгія (2,4 млрд л, або 7%; дані 2017 року), Франція (2,0 млрд л, або 6%), Чехія (1,9 млрд, або 6%).

У порівнянні з 2018 роком Литва зафіксувала найбільший приріст виробництва пива, що містить алкоголь (+7%), за нею йдуть Іспанія (+6%) та Італія (+5%).

В то же час, виробництво пива в Нідерландах впало на 9%, у Латвії на 7% та в Словаччині на 6%.

Найбільшим експортером пива серед країн ЄС є Нідерланди – 1,9 млрд літрів пива. Далі йдуть Бельгія (1,7 млрд л) та Німеччина (1,6 млрд л), а потім Чехія, Франція та Ірландія (всі по 0,5 млрд л).

Основними напрямками експорту пива до країн, які не є членами ЄС, були США (911 млн л, 22%) та Велика Британія (825 млн л, 20%).

За ними слідують Китай (364 млн л, 9%), Росія (258 млн л, 6%), Канада (193 млн л, 5%), Південна Корея (184 млн л, 4%), Південна Африка (108 млн л, 3%), Швейцарії (98 млн л, 2%), Австралії (92 млн л, 2%) та Тайвань (86 млн л, 2%).

Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.