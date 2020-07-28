У Чехії судять білоруса за «тероризм» проти України на Донбасі



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Білоруський найманець з листопада 2014 до травня 2016 року неодноразово потрапляв на Донбас через російський Ростов-на-Дону, де брав активну участь у боях проти українських військових

Бойовику загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років

У Чехії міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в тероризмі через активну участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що у разі визнання його винним, білорусу загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

«41-річний Олексій Фадєєв, який постійно живе в Празі, не визнає своєї вини і твердить, що хотів допомогти людям «боронитися від українських фашистів». Наразі чоловік вже перебуває в ув’язненні, засуджений в іншій кримінальній справі», - зазначає видання.

Білорус неодноразово, від листопада 2014 до травня 2016 року, виїжджав із Чехії та потрапляв на Донбас через російський Ростов-на-Дону, де брав активну участь у боях проти українських військових. Фадєєв також заявляв, що не знав, що діяльність угруповання «ДНР» суперечить Конституції України.

Крім того, Фадєєв згадував громадянина Чехії Еріка Ешту, який був засуджений умовно через його участь у боях проти України на Донбасі. За словами білоруса, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку.

Нагадаємо, чеський суд засудив до трирічного ув'язнення умовно з відстрочкою на п'ять років громадянина Павла Кафку за участь у війні на Донбасі.