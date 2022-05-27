У Чечні посіпаки РФ викрадають чоловіків і відправляють воювати в Україну

«Добровольців» посилають воювати, якщо протестують – залякують розправою

До чеченських правозахисних організацій та блогерів звертаються мешканці республіки, яких примусово мобілізовують. Чоловіків буквально викрадають та відправляють як «добровольців» на війну проти України. Про це інформують «Кавказ.Реалії».

Зазначається, що йдеться про десятки таких звернень та сотні фактично викрадених людей. Зазвичай примусово мобілізовані чеченці розповідають, що їм дають непростий вибір – підписати контракт та їхати вбивати українців, або ж відсидіти невизначений термін у «секретних» в'язницях, залякують та погрожують фізичною розправою над ними та їхніми рідними.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список з майже 2 500 кадирівців і так званих «добровольців», які у березні-травні 2022 року були відправлені на війну проти нашої держави з Чечні.

У чеченській правозахисній організації «Вайфонд» заявили, що до них поступає дедалі більше звернень від мешканців республіки, які намагаються знайти способи уникнути їхньої відправки на війну. Йдеться про десятки повідомлень із проханнями допомогти їм втекти з Росії, оскільки їх готують до примусової відправки в Україну.

Правозахисники зазначили, що подібні повідомлення примусово мобілізовані чеченці присилають «хвилями» – інколи фіксують одразу декілька, а інколи й узагалі не надходить жодного.

«Йдеться про десятки людей. Пишуть із великою недовірою, анонімно, намагаються усіляко не ідентифікувати себе, «чистять» переписку. Є люди, яких ми знаємо особисто. Розуміючи безвихідь, вони запитують, як їм уже в Україні перейти на бік чеченського батальйону імені Шейха Мансура (що воює на боці України – ред.), – розповіли у «Вайфонді».

Викрадають навіть людей з інвалідністю

Представниця чеченської правозахисної організації розповіла, що примусова мобілізація у «добровольці» стосується навіть людей з інвалідністю. Є серед викрадених й ті чоловіки, які жодним чином не пов'язані з державними чи силовими структурами.

«Їм та їхнім сім'ям погрожують, змушують підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це відбувається проти їхньої волі. Крім того, у випадку поранення чи смерті, у документах прописані вкрай низькі компенсації – не ті, про які каже пропаганда. Вони цим також незадоволені», – додала працівниця «Вайфонду».

До слова, про десятки випадків викрадення чеченців на війну в Україні розповів також місцевий опозиційний блогер Іслам Бєлокієв. Він зауважив, що за його інформацією дуже мала частина примусово мобілізованих при цьому звертається до правозахисних організацій.

«Про це свідчать щонайменше розповіді тих, хто зважився розповісти про своє викрадення, – вони розповідають, що з ними у відділках утримувались й інші люди. Викрадених катують, принижують та шантажують. Іншим достатньо словесних погроз розправи над ними або їхніми рідними», – додав чеченський блогер.

Корупція на примусовій мобілізації у Чечні

Однією з перших інформацію про сотні викрадених етнічних чеченців опублікував рух 1Adat. В організації заявили, що від викрадених вимагали підписати документи про те, що вони хочуть стати «добровольцями» й поїхати воювати в Україну, а у випадку відмови погрожували кримінальною справою.

Представник руху уточнив, що деякі начальники районних відділків поліції Чечні вимагали гроші в обмін на звільнення. За його словами, від викрадених хотіли 450 тисяч рублів. Він також зазначив, що Росія програє війну Україні, тому Кремлю потрібно все більше й більше нових солдат.

«За отриманою інформацією, викрадено близько 240 людей… Оскільки Кадиров називає себе «піхотинцем Путіна», то, як і решта очільників регіонів, він поставлятиме все більше живого м'яса на забій в Україну. Як мобілізувати цих людей, заставити взяти у руки зброю – тут вирішує місцева влада. У хід йде все – обіцянки «золотих гір», шантаж, погрози, – підсумували у 1Adat.

Додамо, шо раніше Кадиров пообіцяв кожному «добровольцю», який поїде воювати проти України, одноразову виплату у 300 тисяч рублів. Вимоги до кандидатів при цьому мінімальні – вони повинні бути просто «здоровими» чоловіками віком до 50 років, можуть не мати досвіду строкової служби чи бойового минулого.

Нагадаємо, Росія підняла віковий ценз для контрактників.

Як відомо, окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення «армії ДНР».

Читайте також: