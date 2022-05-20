Окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення «армії ДНР»

В таборах окупанти чинять психологічний тиск, намагаючись зламати своїх бранців морально

Російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації у так звану «армію ДНР».

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«За останні два тижні кількість людей у фільтраційних таборах у безіменно та Козацькому Новоазовського району зросла з 2 тисяч чоловіків до 3-4 тисяч», – йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни вивозять чоловіків з розбитого Маріуполя в фільтраційні табори, але жоден з жителів міста за п'яти тижнів не повернувся. При цьому в таборах окупанти чинять психологічний тиск, намагаючись зламати своїх бранців морально.

Крім того, російські окупанти погрожують відправити чоловіків в «армію» так званої Донецької «народної республіки» для боїв проти України.

Також окупанти дали завдання провести в місті перепис чоловіків від 18 до 50 років нібито для формування «трудового резерву на розбір завалів».

«У той час наші внутрішні джерела повідомляють про плани почати реальну і відкриту мобілізацію чоловіків у липні-серпні після отримання ними паспортів так званої ДНР або громадянства Росії за спрощеною процедурою. У підсумку ми можемо стверджувати, що Росія прийняла рішення щодо поповнення мобілізаційного резерву війська шляхом залучення чоловіків Маріуполя вже найближчим часом. Тактика «баби нових народжують», збору та використання «гарматного м'яса» в Росії залишається незмінною століттями", – підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, що з вересня окупанти переводять систему освіти в Маріуполі на російські стандарти та російські програми.

Також повідомляється, що рашисти після остаточного захоплення Маріуполя, ймовірно, перекинуть свої сили для посилення інших наступальних операцій на Донбасі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину.