Міністерство охорони здоров’я змінило критерії країн «зеленої» зони. До списку потрапило дев’ять країн



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«З усіх країн, які додались – це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни» – Степанов

«Маємо дев’ять нових країн, після повернення з яких українцям не потрібно буде проходити самоізоляцію» – Степанов

Після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тис. населення, до переліку «зелених» країн потрапило дев’ять держав. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Після того, як було збільшено поріг з 40 на 100 тис. населення активних хворих до 55, до переліку країн «зеленої зони» додалось ще дев’ять країн. З усіх країн, які додались – це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни», – сказав Степанов.

З його слів, Міністерством охорони здоров’я відразу, як тільки була опублікована відповідна постанова уряду, все було перераховано і на сайті МОЗ було опубліковано оновлений список.

«Хотів би наголосити, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції», – зазначив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).