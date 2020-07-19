В українській армії виявили вже 140 випадків захворювання на коронавірус



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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб

За добу у Збройних Силах України зареєстровано 13 нових випадків

Станом на ранок 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зареєстровано 13 нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

«За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 військовослужбовець (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»). Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб (військові частини Київської області – 7 військовослужбовців і 2 працівники ЗС України – та Львівської області – 2 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).