У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих

Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено

Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд та три вертольоти рятувальників

У Домажліце (Чехія) зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб. Про це повідомляє novinky.cz.

Швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце. На місці працюють три вертольоти рятувальників.

Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд.

«Ми перевозимо людей, що знаходилися в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей», – сказав Петро Пончар, прессекретар пожежної служби.

Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено, введені альтернативні автобусні маршрути.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.