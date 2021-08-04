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    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих

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    Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено - У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих
    Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено
    Фото: Právo

    Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд та три вертольоти рятувальників

    У Домажліце (Чехія) зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб. Про це повідомляє novinky.cz.

    Швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце. На місці працюють три вертольоти рятувальників.

    Після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд.

    «Ми перевозимо людей, що знаходилися в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей», – сказав Петро Пончар, прессекретар пожежної служби.

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    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих
    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих
    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих
    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих
    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих

    Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено, введені альтернативні автобусні маршрути.

    Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.

    Теги: Чехія потяг залізниця аварія
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    У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: 50 постраждалих