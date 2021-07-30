Секретар РНБО анонсував кардинальні кадрові зміни в «Укрзалізниці»

У Радбезі кажуть, що в роботі «Укрзалізниці» є «доволі небезпечні процеси з точки зору фінансової діяльності»

Уряд має розібратися із станом справ на українській залізниці

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив про небезпечні процеси в фінансовій діяльності «Укрзалізниці» та не виключив ухвалення кардинальних кадрових рішень в компанії. Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Ми звертаємо увагу, що в роботі «Укрзалізниці» на сьогодні є доволі небезпечні процеси з точки зору фінансової діяльності, в забезпеченні сталого функціонування цієї системи», – відзначив Данілов.

«РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися зі станом справ та у разі необхідності ухвалити кардинальні в тому числі кадрові рішення з цього питання», – додав він.

До слова, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян напередодні заявив, що влада має подолати проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та викорінити звідти корупцію, а не знову підвищувати тарифи на вантажні перевезення.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас, гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу «Укрзалізниці», а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

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