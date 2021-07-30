З'явилися подробиці зіткнення вантажівки і поїзда на Полтавщині

Водій вантажного автомобіля Daf перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

Поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда на залізничному переїзді в Полтавській області, де постраждала одна людина.

Зазначається, що аварія сталася близько 3:00 в селі Покровське Решетилівської громади.

Слідчі встановили, що 56-річний водій вантажного автомобіля Daf з Дніпропетровської області перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд. У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн.

«На щастя, жертв немає. Унаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень», – повідомила поліція.

У зв’язку із аварією рух залізничного транспорту був обмежений близько двох годин. Наразі рух повністю відновлено.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, кількість поїздів «Укрзалізниці», які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області збільшилася. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.