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У Чехії розбився літак, загинув пілот

Олександра Садова
glavcom.ua
У Чехії розбився літак, загинув пілот
Катастрофа сталася 1 січня
фото: твіттер Ліберецького краю

Пілот отримав травми, несумісні з життям

У неділю, 1 січня, 51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака у місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї, що у Чехії. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

«Повідомлення про аварію надійшло на лінію 112 після 13:00. На місце події виїхали професійні пожежники з Ліберця та волонтерські загони з Ходковіце та Чеського Дуба, а також рятувальна служба. Пілот отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці. Наші лікарі могли лише констатувати смерть», – сказав речник обласної ДСНС Майкл Георгієв.

Прессекретар регіональної поліції Іванна Балакова зауважила, що під час огляду місця трагічної події виявили, що в надлегкому літаку перебував лише сам пілот. Через розслідування катастрофи слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка має встановити причини смерті пілота.

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення. 

Зіткнення сталося поблизу тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі близько 14:00 за місцевим часом, коли у парку відпочивали сім'ї, які насолоджувалися канікулами.

Раніше повідомляли, що невідомі напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа. В результаті загинули 14 осіб.

Інцидент стався 1 січня вранці. Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах та відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату змогли взяти ситуацію під контроль за кілька годин.

Серед загиблих 10 людей – охоронці в'язниці, ще четверо – ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Як мінімум 24 ув'язнені змогли втекти.

Поліціянти затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання відповідальне за напад.

Також у Нью-Йорку 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені.

Жінку госпіталізували після того, як поліцейські вмовили її вийти з автомобіля. «У жінки був психічний розлад», – повідомило виданню джерело в поліції.

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Теги: катастрофа Чехія літак пілот

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