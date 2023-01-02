У Чехії розбився літак, загинув пілот
Пілот отримав травми, несумісні з життям
У неділю, 1 січня, 51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака у місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї, що у Чехії. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.
«Повідомлення про аварію надійшло на лінію 112 після 13:00. На місце події виїхали професійні пожежники з Ліберця та волонтерські загони з Ходковіце та Чеського Дуба, а також рятувальна служба. Пілот отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці. Наші лікарі могли лише констатувати смерть», – сказав речник обласної ДСНС Майкл Георгієв.
Прессекретар регіональної поліції Іванна Балакова зауважила, що під час огляду місця трагічної події виявили, що в надлегкому літаку перебував лише сам пілот. Через розслідування катастрофи слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка має встановити причини смерті пілота.
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