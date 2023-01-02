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Під час нападу на в'язницю в Мексиці загинули 14 людей

Юрій Лящук
glavcom.ua
Під час нападу на в'язницю в Мексиці загинули 14 людей
Як мінімум 24 ув'язнені змогли втекти
фото з відкритих джерел

Поліціянти затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули

Невідомі напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа. В результаті загинули 14 осіб. Про це повідомляє Telemundo.

Інцидент стався 1 січня вранці. Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах та відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату змогли взяти ситуацію під контроль за кілька годин.

Серед загиблих 10 людей – охоронці в'язниці, ще четверо – ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Як мінімум 24 ув'язнені змогли втекти.

Поліціянти затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання відповідальне за напад.

Раніше повідомлялось, що 1 січня у Нью-Йорку 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені.

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Теги: обстріл смерть Мексика в'язниця

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