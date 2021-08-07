У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок

Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі через пластиковий тунель

Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі, власники найшвидших отримали призи

У Чикаго пройшов благодійний заплив, у ході якого в річку скинули кілька десятків тисяч гумових качок. Про це повідомляє газета Chicago Sun-Times.

Акцію провела некомерційна благодійна організація Special Olympics Illinois, яка влаштовує змагання для людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. Взяти участь в дербі міг кожен охочий – для цього потрібно було придбати качку за п'ять доларів.

Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі через пластиковий тунель за допомогою берегової охорони.

За словами координатора заходу Олександра Макміллана, в цілому було продано 70 тисяч качок і зібрано понад 310 тисяч доларів. Кошти спрямують на благодійність.

Власники найбільш швидкісних качок отримали призи. Переможцю дістався автомобіль Chevrolet Trailblazer 2021 року випуску. Ті, що посіли друге і третє місце, отримали поїздку в Мексику за системою «все включено» та дві тисячі доларів відповідно.

Раніше повідомлялося, що у Таїланді в морських парках заборонили використання сонцезахисних кремів. Лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам.