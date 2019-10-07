Вчені з’ясували, у яких країнах світу найбрудніший громадський транспорт



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Вчені дослідили громадський транспорт у 58 містах світу

Найбільш забрудненим виявився транспорт у країнах Латинської Америки

Міжнародна група вчених із 600 осіб дослідила громадський транспорт у 58 містах світу. З’ясувалося, що найбільш брудний громадський транспорт – у країнах Латинської Америки.

Про це повідомляє elpais.com.

Зазначається, що найбільш забрудненим виявився транспорт у таких містах як Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро (обидва – Бразилія), Богота (Колумбія), Сантьяго (Чилі). Поширеність мікробів тут була у 10–20 разів більша, ніж у містах інших регіонів світу. Наприклад, Ріо-де-Жанейро та Богота мали в 10 разів більше «шкідників», ніж Париж, Балтімор чи Сінгапур.

Вчені проаналізували бактерії, віруси та гриби, присутні на поручнях транспорту, автоматах з продажу квитків та стінах станцій метро і зупинок. Загалом взяли 3741 пробу.

Під час дослідження виявили 4424 відомих науці видів мікроорганізмів, 1145 з яких - у понад 70% усіх зразків. При цьому 61 вид мікроорганізмів є нетиповим для нормальної мікрофлори людини та навколишнього середовища.

Крім того виявилося, що понад 50% зібраних генетичних зразків взагалі неможливо ідентифікувати. Ці мікроорганізми науці взагалі невідомі.

Вчені кажуть, що цей факт є ознакою необхідності більшого використання антибіотиків у Латинській Америці.

А загалом важливість свого дослідження науковці пояснюють тим, що мікробіом модулює реакцію нашої імунної системи на небезпеки, навіть реакцію на пухлини. Тож вивчення міського мікробіому допоможе краще зрозуміти, як організм адаптується до зовнішніх загроз.