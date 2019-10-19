У заворушеннях в Каталонії постраждали щонайменше 89 людей
Поліцейські заявили про 31 затриманого під час акцій протесту
Щонайменше 89 людей постраждали під час масових акцій протесту в Каталонії, з них 60 отримали травми в Барселоні.
Про це повідомляє El Pais.
Поліцейські заявили про 31 затриманого.
Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.
18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.
У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.
14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.
Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.