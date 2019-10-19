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    У заворушеннях в Каталонії постраждали щонайменше 89 людей

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    Каталонію сколихнули масштабні протести&nbsp; - У заворушеннях в Каталонії постраждали щонайменше 89 людей
    Каталонію сколихнули масштабні протести 

    Поліцейські заявили про 31 затриманого під час акцій протесту

    Щонайменше 89 людей постраждали під час масових акцій протесту в Каталонії, з них 60 отримали травми в Барселоні.

    Про це повідомляє El Pais.

    Поліцейські заявили про 31 затриманого.

    Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

    18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

    У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

    14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

    Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

    сепаратизм Іспанія протест активісти
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