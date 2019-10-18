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    Новини

    У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)

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    Спеціалісти відновили&nbsp;63&nbsp;елементи &laquo;лежачих поліцейських&raquo; - У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)
    Спеціалісти відновили 63 елементи «лежачих поліцейських»
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Дорожники встановили нові технічні засоби на дорогах у двох районах Києва

    Цього тижня працівники комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» відновили та встановили технічні засоби з підвищення безпеки руху в Святошинському та Голосіївському районах.

    «Наші фахівці відновили 63 елементи «лежачих поліцейських», замінили шість дорожніх знаків та встановили чотири нові, а також опори для них», - повідомили в Центрі.

    Такі роботи були проведені на:

    • вул. Академіка Корольова,
    • вул. Тулузи,
    • вул. Петра Курінного,
    • вул. Булгакова,
    • вул. Ірпінській,
    • вул. Академіка Булаховського, вул. Підлісній,
    • в Коломийському провулку.

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    У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)
    У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)
    У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)

    Як повідомлялося, у вересні на вул. Ползунова біля Південного залізничного вокзалу в Києві було встановлено розмежувальні стовпчики (делініатори). Це має унеможливити хаотичне паркування, покращити рух транспорту та підвищити безпеку учасників дорожнього руху, зазначили дорожники.

    Київ дороги транспорт безпека
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