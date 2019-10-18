У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)



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Спеціалісти відновили 63 елементи «лежачих поліцейських» Фото: Центр організації дорожнього руху

Дорожники встановили нові технічні засоби на дорогах у двох районах Києва

Цього тижня працівники комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» відновили та встановили технічні засоби з підвищення безпеки руху в Святошинському та Голосіївському районах.

«Наші фахівці відновили 63 елементи «лежачих поліцейських», замінили шість дорожніх знаків та встановили чотири нові, а також опори для них», - повідомили в Центрі.

Такі роботи були проведені на:

вул. Академіка Корольова,

вул. Тулузи,

вул. Петра Курінного,

вул. Булгакова,

вул. Ірпінській,

вул. Академіка Булаховського, вул. Підлісній,

в Коломийському провулку.

Як повідомлялося, у вересні на вул. Ползунова біля Південного залізничного вокзалу в Києві було встановлено розмежувальні стовпчики (делініатори). Це має унеможливити хаотичне паркування, покращити рух транспорту та підвищити безпеку учасників дорожнього руху, зазначили дорожники.