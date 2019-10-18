У Києві стало більше «лежачих поліцейських» (фото)
Спеціалісти відновили 63 елементи «лежачих поліцейських»
Фото: Центр організації дорожнього руху
Дорожники встановили нові технічні засоби на дорогах у двох районах Києва
Цього тижня працівники комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» відновили та встановили технічні засоби з підвищення безпеки руху в Святошинському та Голосіївському районах.
«Наші фахівці відновили 63 елементи «лежачих поліцейських», замінили шість дорожніх знаків та встановили чотири нові, а також опори для них», - повідомили в Центрі.
Такі роботи були проведені на:
- вул. Академіка Корольова,
- вул. Тулузи,
- вул. Петра Курінного,
- вул. Булгакова,
- вул. Ірпінській,
- вул. Академіка Булаховського, вул. Підлісній,
- в Коломийському провулку.
Як повідомлялося, у вересні на вул. Ползунова біля Південного залізничного вокзалу в Києві було встановлено розмежувальні стовпчики (делініатори). Це має унеможливити хаотичне паркування, покращити рух транспорту та підвищити безпеку учасників дорожнього руху, зазначили дорожники.