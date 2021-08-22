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    80-річчя Богдана Ступки: оголошено програму заходів

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    Богдан Ступка помер 2012 року - 80-річчя Богдана Ступки: оголошено програму заходів
    Богдан Ступка помер 2012 року
    Фото з відкритих джерел

    Актора вшанують відкриттям меморіальної дошки, виставкою та виставою

    У Києві 27 серпня відкриють меморіальну дошку Богданові Ступці – у день його 80-річчя. З’явиться пам’ятка на будинку, де жив видатний актор – на вулиці Заньковецької, 3/1. На урочистостях очікують президента України Володимира Зеленського, а також рідних, друзів та колег митця. Стартує відкриття об 11:00.

    Також цього дня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

    Крім того, 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка розпочне роботу експозиція «Код Ступки». Тут представлять унікальні портрети великого актора роботи знаменитих українських художників: Івана Марчука, Андрія Александровича-Дачевського, Ольги Петрової, Михайла Химича. Триватиме виставка до 10 вересня.

    Ініціаторами ювілейних заходів є продюсерка Ірина Батько-Ступка та «Фонд Богдана Ступки»

    Наразі в межах фонду готується до виходу книга-альбом, присвячена акторові – «Я, Богдан».

    Раніше на масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося зображення видатного українського актора Богдана Ступки.

    Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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    Теги: метро музеї Богдан Ступка Герой України виставка актор час
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    80-річчя Богдана Ступки: оголошено програму заходів