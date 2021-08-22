Трамп звинуватив Байдена у приниженні США

Колишній президент назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів

Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами, інформує видання Mirror.

Колишній президент, який проводив зустріч зі своїми прихильниками у штаті Алабама, сказав, що цього ніколи б не сталося, якби він був зараз у Білому домі та що теперішній президент Джо Байден виявив «приголомшливу некомпетентність».

У лютому 2021 року, перебуваючи на посаді президента, Дональд Трамп погодив виведення американських військ із талібами. Він домовився про вихід військових США з Афганістану до травня 2021 року, і нова адміністрація Байдена звинуватила його в тому, що він встановив тісні часові рамки для виходу військових.

15 серпня 2021 року таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. «Талібан» заявив, що контролює усю територію Афганістану.

Представник політичного офісу ісламістського руху «Талібан» Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична установа не постраждала.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.