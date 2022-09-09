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У Чорному морі румунський корабель натрапив на дрейфуючу міну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Чорному морі румунський корабель натрапив на дрейфуючу міну
З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили кілька десятків мін у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Судно не змогло знешкодити міну, перш ніж натрапило на неї

У Чорному морі земснаряд ВМС Румунії натрапив на дрейфуючу міну, яку намагався знешкодити під час поганої погоди. Про це 8 вересня повідомило міноборони країни, пише Reuters.

Судно було попереджено про міну, яка дрейфувала приблизно за 25 морських миль на північний схід від румунського чорноморського порту Констанца. Але судно не змогло знешкодити міну, перш ніж натрапило на неї через сильний вітер і хвилі.

«Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень», - йдеться в повідомленні міністерства оборони Румунії.

Дрейфуючі міни зявилися в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили кілька десятків мін у західних водах Чорного моря, повідомили у румунському міністерстві.

Нагадаємо, у серпні на Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Теги: Болгарія корабель росія Румунія Туреччина Україна Чорне море міни війна

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